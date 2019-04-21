В Ингушетии задержан очередной участник акции в Магасе против поправок в местный референдум и передачи земель Чечне

Мужчине грозит арест.

Активист Зубейр Хамхоев стал подозреваемым по уголовному делу о столкновении с силовиками в Магасе. Митинг провели около месяца назад, после него участники остались на площади на ночь. На следующее утро произошли столкновения протестующих с Росгвардией, которая начала разгонять людей. Хамхоева после задержания вертолётом отвезли в Нальчик, написал у себя в твиттере адвокат Калой Ахильгов. Меру пресечения задержанному сегодня изберёт городской суд столицы Кабардино-Балкарии, адвокат убеждён. что Хамхоева арестуют. По аналогии с другими задержанными. В СИЗО уже находится 14 человек. Среди них лидеры протеста, включая старейшину и общественного деятеля Ахмеда Барахоева. Он сначала отбыл административный арест за организацию несогласованной акции, после чего был повторно задержан. Старейшина и ещё двое активистов стали фигурантами уголовного дела о применении насилия к силовикам и в призывах к участию в массовых беспорядках. Барахоева арестовали на два месяца. С начала апреля он проводил голодовку, называя своё преследование политически мотивированным.

По делу о нападении на силовиков также проходит председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов. Его задержали вооружённые люди в пятницу, вчера его арестовали в Нальчике на два месяца, сообщает портал «Кавказский узел».