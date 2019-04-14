Число погибших в результате терактов на Шри-Ланке выросло до 215-ти человек

Об этом сообщает местный новостной портал Ньюсферст со ссылкой на источники в полиции. Известно также о задержании семи человек, которые могли быть причастны к взрывам. Подробности ареста пока не разглашаются. Российские граждане при взрывах не пострадали, об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России Юрий Материй.

В пригороде крупнейшего города страны, Коломбо, усилены меры безопасности. Об этом «Эху» рассказала политтехнолог Мария Литвинович, которая сейчас находится на Шри-Ланке.

Правительство Шри-Ланки на сутки ввело комендантский час. Ростуризм советует российским гражданам, находящимся в стране, не покидать курортные зоны, проявлять бдительность и осторожность и не посещать места, где собирается много людей. Туроператоры должны предупреждать клиентов о ситуации на Шри-Ланке.