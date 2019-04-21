Полиция составила против Зеленского протокол о нарушении правил ведения предвыборной агитации

Полиция составила против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского протокол о нарушении правил ведения предвыборной агитации. Об этом сообщили в штабе кандидата.

Незаконной агитацией в полиции сочли тот факт, что Зеленский по просьбе журналистов показал свой заполненный избирательный бюллетень. За это нарушение кандидату грозит штраф, — сообщает ТАСС.

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заметил, что не видит в этом нарушении «большой проблемы». В бюллетене Зеленский проголосовал за себя.