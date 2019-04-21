В связи со взрывами на Шри-Ланке задержаны семь человек, — об этом в Твиттере написал министр экономических реформ страны Харша де Сильва со ссылкой на министра обороны Рувана Вийевардене.

Сегодня утром на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: сначала шесть, а через несколько часов еще два. Террористическим атакам подверглись дорогие отели и католические церкви, где в это время шли пасхальные богослужения. По последним данным, погибли более 200 человек, пострадали 450.



По данным российского МИДа, россиян среди погибших и пострадавших нет.



Посольство России на Шри-Ланке усилило меры безопасности после сегодняшних терактов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя российской дипмиссии. По словам собеседника агентства, была увеличена охрана посольства силами местных правоохранителей. Он отметил, что это нормальная практика для диппредставительств.