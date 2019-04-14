Символика на шествии «Бессмертного полка» не должна иметь политической окраски – сопредседатель Совета движения «Бессмертный полк»

Символика на шествии «Бессмертного полка» не должна иметь политической окраски. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель Совета Межрегионального движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков.

«Прежде всего, по уставу «Бессмертного полка» — это территория неполитическая и неважно, какая партия, Зюганова и Медведева – нам кажется неправильным, когда они приходят со своей партийной символикой. В случае КПРФ – это портреты Сталина и красные знамена, которые они почему-то называют знаменем победы», — сказал он.

С.Лапенков отметил, что для организаторов акции приоритетна личная память, а не политика.

«Если портрет Сталина приносит внук Сталина, то он, безусловно, может пройти в «Бессмертном полку», потому что второй приоритет для нас — эта личная память. А когда я вижу, что люди несут портрет Сталина, но в руках у них нет ни одной фотографии ветерана, бабушки или прадедушки, я понимаю, что передо мной люди, которые пришли сюда не ради памяти, а ради идеологии», — пояснил он.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов обрушился с жесткой критикой на тех, кто не хочет видеть портреты Сталина во время проведения «Бессмертного полка». Критика лидера коммунистов была направлена против организаторов «Бессмертного полка». На этой неделе они опубликовали соглашение о единых принципах проведения шествия, в котором, в том числе, выступили против спекулятивного использования атрибутики военного времени и растиражированных изображений руководства времен Великой Отечественной войны.