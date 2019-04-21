Полиция Киева составила протокол на Зеленского за демонстрацию заполненного избирательного бюллетеня

Полиция Киева составила протокол на кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за демонстрацию заполненного избирательного бюллетеня. Документ участнику второго тура вручили в его избирательном штабе.

Избирательный бюллетень с отметкой напротив собственной фамилии Владимир Зеленский продемонстрировал журналистам, перед тем как опустить его в урну. Таким образом была нарушена тайна голосования. Практически сразу о необходимости дать этому правовую оценку заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. «Новый президент — новые правила. Все должны жить по закону!», — написал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в фейсбуке. Штраф порядка 30 евро, точную сумму не называл, решение примет суд. В Киевской области завели и дело на мужчину, который унес бюллетень с избирательного участка и скрылся на велосипеде. По украинскому законодательству, нельзя выносить бюллетень с участка нельзя. Между тем, полиция Украины сообщает, что пока было зафиксировано порядка полутысячи нарушений. Больше всего их произошло в Донецкой, Днепровской и Киевской областях. Впрочем, ЦИК Украины сообщил, что пока все это влияния на предстоящие результаты волеизъявления украинцев не имеет. По состоянию на 15 часов явка составила 46 процентов от списочного состава избирателей.

Во втором туре украинцы выбирают между действующим президентом Петром Порошенко и кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским. Данные экситполов с зарубежных участков пока свидетельствуют в пользу Зеленского.