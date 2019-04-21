Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 207-ми человек

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя полиции. 450 человек пострадали. Власти установили организаторов атак. Об этом сказал министр обороны Руван Вийвердене.

Сегодня на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Атакам подверглись, в том числе, элитные отели и католические церкви, где в это время шли пасхальные богослужения.

Ростуризм призвал отдыхающих на Шри-Ланке россиян не покидать курортные зоны и избегать мест массового скопления людей. По данным МИДа нашей страны, россияне в результате атак не пострадали.