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15:32, 21 апреля 2019

В Ярославле киноклубу повысили арендную плату после показа фильма о политических активистах

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил соучредитель и генеральный директор киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев. По его словам, это было сделано задним числом. Таким образом, у клуба образовался долг в 40 тысяч рублей. В начале апреля киноклуб был обесточен в течение нескольких дней — перед премьерой фильма под названием «Мы объявляем вам Весну». В качестве официальной приводилась версия о коротком замыкании. Алексеев говорил, что через третьих лиц ему поступали предупреждения о недопустимости подобных показов.



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