В Ярославле киноклубу повысили арендную плату после показа фильма о политических активистах

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил соучредитель и генеральный директор киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев. По его словам, это было сделано задним числом. Таким образом, у клуба образовался долг в 40 тысяч рублей. В начале апреля киноклуб был обесточен в течение нескольких дней — перед премьерой фильма под названием «Мы объявляем вам Весну». В качестве официальной приводилась версия о коротком замыкании. Алексеев говорил, что через третьих лиц ему поступали предупреждения о недопустимости подобных показов.