В Ингушетии задержали еще одного активиста после протестов из-за изменения границы с Чечней

Как сообщил в Твиттере адвокат Калой Ахильгов, Зубейра Хамхоева вертолетом доставили в Кабардино-Балкарию. Сейчас он в статусе подозреваемого.

Во время протестов в марте в Ингушетии произошли столкновения с участием активистов и силовиков. Следственный комитет возбудил дело о применении насилия к представителям власти. В апреле по этим делам стали массово арестовывать ингушских активистов и лидеров протеста.