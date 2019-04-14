Автопробег Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» стартует 22 апреля на Поклонной горе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Старт будет дан в 11 часов. Состоится торжественный митинг, выступление, после которого колонна Росгвардии Центрального округа отправится в Северо-западный округ Санкт-Петербурга», — сказал он.

В.Грибакин добавил, в автопробеге будут участвовать 230 автомобилей Росгвардии, в акции задействованы более тысячи человек состава.

«В программе предусмотрено 150 мероприятий, посещение мемориальных комплексов, возложение цветов. Кроме того, одно из направлений автопробега в этом году – взаимодействие с крупными предприятиями, производившими во время войны для фронта различную продукцию, от боеприпасов до продуктов питания», — отметил он.