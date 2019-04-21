Семь человек задержаны после серии взрывов в Шри-Ланке, в результате которых погибли 207 человек и около пятисот пострадали. Сведения о жертвах и раненых приводят местные СМИ. О задержанных в Твиттере сообщил министр экономических реформ Харша де Силва, не уточнив подробностей. Известно, что среди погибших несколько десятков иностранцев. Россиян в числе жертв нет, — сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

ПЛЕНКА-ЗАХАРОВА

Сегодня в республике за несколько часов произошло восемь взрывов. Атаки были совершены, в том числе, на фешенебельные отели и католические церкви во время пасхальных служб.