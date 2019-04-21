Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества поступающей российской нефти

О таком решение заявили в руководстве концерна «Белнефтехим».

Руководство концерна белорусского регулятора отрасли заявило, что их страна намерена требовать с российской «Транснефти» компенсацию за поставку некачественной нефти. Тем не менее, введенные ограничения временны и обязательства по поставкам из Белоруссии в Европу будут исполнены. Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов объяснил ограничения проведением предстоящей посевной кампании и рисками, которые возникают в связи с переработкой сырья с ухудшенным качеством. Речь о белорусском экспорте на основе российской смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба». Ограничения введены на фоне отказа Москвы поддержать предложение Минска об увеличении почти на четверть тарифа на транзит по территории Белоруссии. На сегодня белорусский тариф является самым низким среди стран-транзитеров. В обоснование ограничений «Белнефтехим» заявил, что «содержание хлорорганических соединений в составе российской нефти в десятки раз превышает предельные значения по стандарту».

Представители Белоруссии и России намерены уже во вторник намерены провести встречу по вопросам урегулирования возникшей ситуации.