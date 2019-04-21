В штаб к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому пришла полиция

Это произошло после того, как он на избирательном участке продемонстрировал заполненный бюллетень. В ведомстве сочли, что Зеленский умышленно нарушил тайну голосования. Телеканал «360» передает, что кандидату выписали штраф за показ на камеры бюллетеня с голосом, отданным за себя.

Опубликованы первые экзит-поллы решающего тура выборов президента Украины. Судя по цифрам никаких сенсаций нет, шоумен Владимир Зеленский уверенно опережает действующего главу страны Петра Порошенко.

По данным опросов избирателей на выходе с участков, проведённых харьковской компанией New Image Marketing Group, Владимир Зеленский получает поддержку более 70ти процентов избирателей, тогда как за Петра Порошенко лишь 28 процентов. Это цифры на полдень. Их приводит агентство РИА, отмечая, что получило сведения за пределами Украины. В стране публиковать данные экзит-поллов нельзя до восьми вечера, когда завершится голосование. По макрорегионам страны Порошенко уступает везде. Где-то меньше, как в западных областях Украины. Там за Порошенко 44 процента, тогда как Зеленского поддерживает 56. А вот на юге и особенно востоке ситуация судя по опросу, приведённому РИА, складывается явно не в пользу Порошенко. В первом случае за него 27, во втором только 11 процентов. В центральной части Украины глава государства также прилично проигрывает Зеленскому. Главный редактор украинского интернет-издания «Левый берег» Соня Кошкина приводит свои данные, согласно которым расклад сил также в пользу шоумена 76 на 24 процента, пишет сетевая газета.ру.

В первом туре президентских выборов также победил Владимир Зеленский. Он набрал 30 процентов, почти вдвое больше чем Порошенко.