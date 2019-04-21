Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 190 человек

Об этом сообщает ланкийский новостной портал Ньюс Фест со ссылкой на местную полицию. Сегодня в республике за несколько часов произошло восемь взрывов. Это были атаки, в том числе, на фешенебельные отели и церкви, в которых проходят пасхальные богослужения. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

Тем временем, издание Стрейтс Таймс со ссылкой на министерство обороны сообщает, что власти установили виновных. В полиции говорят, что по меньшей мере один из взрывов был совершен смертником. Пострадали около пятисот человек.