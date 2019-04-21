Состояние писателя Дмитрия Быкова улучшилось

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу редакционного совета «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Издание «База» без ссылки на источник пишет, что писатель пришел в себя, а врачи отмечают отличную положительную динамику. Агентство Интерфакс со ссылкой на членов семьи пишет, что Дмитрию Быкову перестали давать лекарства, обеспечивающие медикаментозный сон, и сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Он начал постепенно просыпаться.

Писателя госпитализировали в начале недели в Уфе, где он должен был читать лекцию. Спустя несколько дней его перевезли на лечение в Москву.