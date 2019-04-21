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14:30, 21 апреля 2019

Состояние писателя Дмитрия Быкова улучшилось

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу редакционного совета «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Издание «База» без ссылки на источник пишет, что писатель пришел в себя, а врачи отмечают отличную положительную динамику. Агентство Интерфакс со ссылкой на членов семьи пишет, что Дмитрию Быкову перестали давать лекарства, обеспечивающие медикаментозный сон, и сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Он начал постепенно просыпаться.

Писателя госпитализировали в начале недели в Уфе, где он должен был читать лекцию. Спустя несколько дней его перевезли на лечение в Москву.



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