Сегодня двумя матчами завершается 24-й тур Российской футбольной Премьер Лиги

Столичный Спартак находится в кризисе. Неплохо начав весеннюю стадию Чемпионата, красно-белые в последних двух турах проиграли. Причем, оба раза – прямым конкурентам ЦСКА и ФК Ростов. Что практически лишило команду шансов побороться за Чемпионство.

Надежды на путевку в Лигу Чемпионов еще есть. Вот только для этого красно-белым необходимо выигрывать практически все оставшиеся матчи. Впрочем, сегодняшний соперник Спартака – Енисей – вряд ли сумеет отобрать очки у москвичей. Клуб из Красноярска плотно осел на самом дне турнирной таблицы.

Еще в одном матче дня Урал будет принимать казанский Рубин. И те, и другие еще не в опасной зоне, но в непосредственной близости от нее.

Накануне Локомотив и Спартак сыграли вничью 1:1, а «Зенит» одержал гостевую победу над «Краснодаром» со счетом 3:2.