В Москве мужчина забрался на крышу посольства Венесуэлы

После долгих переговоров с полицией он спрыгнул вниз, был задержан и затем госпитализирован.

К посольству Венесуэлы в тихом московском переулке неподалёку от метро Цветной бульвар сегодня было приковано внимание экстренных служб и СМИ. Там около 10 утра мужчина с палкой в руках залез на крышу дипмиссии, стал ходить по ней вперёд и назад, а затем позвонил кому-то по мобильному телефону. Полицейские оцепили здание дипмиссии, требования силовиков спуститься вниз мужчина игнорировал, рассказал агентству ТАСС источник в столичной полиции. По телефону неизвестный грозился спрыгнуть с крыши венесуэльского посольства. Это двухэтажный особняк. Мужчина по словам очевидцев размахивал палкой и что-то говорил о неразделённой любви, сообщает МК. Вскоре к зданию дипмиссии приехали психологи, медики, спасатели и пожарные. Любителя погулять по крыше посольства удалось убедить слезть примерно через два часа. Он спрыгнул вниз с козырька, его тут же задержали. Мужчину осмотрели врачи и решили его госпитализировать. Скорая увезла его в психиатрическую больницу, где определят его состояние, сообщил агентству источник в медицинских кругах.

Мотивы поступка мужчины пока неизвестны. В посольстве Венесуэлы инцидент не комментируют.