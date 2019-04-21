Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получает порядка 72% голосов избирателей

Его соперник Петр Порошенко – порядка 28%. Такие данные экзитполов компании Нью Имидж маркетинг групп приводит агентство РИА Новости. Согласно этим данным, на востоке Украины у Зеленского почти 90%, на западе – порядка 55-ти%. В центральной части страны – около 72%.

Сегодня в стране проходит 2-й тур президентских выборов. Избирательные участки будут открыты до 8 вечера. Победитель будет определен простым большинством голосов.