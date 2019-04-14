Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов. Об этом сообщает издание «Стрейтс таймс» со ссылкой на министра обороны страны Рувана Вийевардена. «Виновные установлены», — сказал он.

Взрывы в Шри-Ланке осуществили смертники. Об этом свидетельствуют записи с камер наблюдения в одном из отелей, ставших целью злоумышленников.

К этому часу на Шри-Ланке прогремели уже восемь взрывов, жертвами которых стали как минимум 189 человек. В их числе – трое полицейских, погибшие при последнем взрыве. Атакам подверглись в том числе три фешенебельных отеля в центре столицы – городе Коломбо. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Daily Mirror, за взрывами стояли смертники: об этом свидетельствую записи с камер видеонаблюдения в отеле «Шангри-Ла». На них видно, как два боевика совершили подрывы в кафетерии и коридоре гостиницы. По данным источников издания, следователи нашли в номере этих людей материалы, имеющие отношение к исламистам. При этом ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Помимо отелей, взрывы произошли и в трех церквях во время проведения пасхальной службы. На снимках с одного из мест трагедии видны повреждения на стенах церкви и перевернутые скамьи.

Власти Шри-Ланки после взрывов ввели комендантский час. Под временный запрет попали социальные сети.

Предотвратить атаки на Шри-Ланке было практически невозможно. Такое мнение в интервью «Эху» высказал полковник ФСБ в запасе Геннадий Гудков.

Тем временем, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил о необходимости созвать заседание Совбеза ООН в связи со взрывами на Шри-Ланке.