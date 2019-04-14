Оргкомитет международной акции «Бессмертный полк» не будет запрещать портреты Сталина и других военачальников

Оргкомитет по подготовке международной акции «Бессмертный полк» не будет запрещать портреты Иосифа Сталина и других советских военачальников на шествии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель оргкомитета, депутат Госдумы Николай Земцов.

«Портреты Сталина и его соратников несут. У «Бессмертного полка» нет никаких репрессивных батальонов, которые могут вывести кого-то из шествия, поэтому здесь все регламентируется законом. Если это будет запрещенная символика, придут блюстители порядка и выведут человека. Если это разрешено, то никто его не запретит», — сказал он.

Н.Земцов призвал не заниматься «идеологическим боданием» в день Победы и не доводить подобные обсуждения допустимой на акции символики до столкновений. Он подчеркнул, что «Победа — единственная точка, которая объединяет всех тех, кто любит отечество», и цель акции «Бессмертный полк» – объединять людей, а не способствовать расколу в обществе.

Н.Земцов отметил, что, несмотря на существующие призывы запретить использование Знамени Победы на шествии, знакомые ему лично участники этого никогда не примут.

«Когда Знамя Победы пытаются запихнуть куда-то и не пустить, это всегда вызывает возмущение и заканчивается скандалами», — заявил он.

При этом, по словам Н.Земцова, запрещать на шествии флаги и символику государств, с которыми Россия находится в конфронтации на международной арене, например США, также никто не собирается.

«Эти флаги плывут на шествии Бессмертного полка, как и портреты Сталина. Люди приносят и несут их, учить их жизни бесполезно. У них сформированное мнение», — добавил он.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов обрушился с жесткой критикой на тех, кто не хочет видеть портреты Сталина во время проведения «Бессмертного полка». Критика лидера коммунистов была направлена против организаторов «Бессмертного полка». На этой неделе они опубликовали соглашение о единых принципах проведения шествия, в котором, в том числе, выступили против спекулятивного использования атрибутики военного времени и растиражированных изображений руководства времен Великой Отечественной войны.