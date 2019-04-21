По меньшей мере один из взрывов на Шри-Ланке совершили смертники

Об этом пишет газета Дейли Миррор со ссылкой на источники, близкие к следствию. Записи камер наблюдения в отеле Шангри-Ла показали, что два боевика устроили подрывы в кафетерии и коридоре. В номере этих людей следователи нашли материалы, имеющие отношение к исламистам.



Сегодня на Шри-Ланке друг за другом произошли восемь взрывов, в том числе, в фешенебельных отелях, а также в церквях, где проходили пасхальные богослужения. Погибли около двухсот человек – точных данных на этот момент нет. Пострадали около пятисот. Россиян, по предварительным данным МИДа нашей страны, в списках жертв и пострадавших нет.

Власти Шри-Ланки решили ввести комендантский час. В республике временно заблокированы социальные сети и мессенджеры, передает РИА Новости.