Пожары в Забайкалье оставили без крова более четырехсот человек

По информации МЧС, сгорели не менее сотни жилых домов. В регион переброшена специальная авиационная техника с водосливными устройствами для борьбы со стихией и мониторинга ситуации.

Власти уверяют, что оперативные группы МЧС контролируют ситуацию. Специальные подразделения МЧС несут дежурство не в самих поселках, а на возвышенностях вблизи них, чтобы заранее заменить очередной очаг приближающегося огня. На текущий момент все возгорания в населенных пунктах ликвидированы, пожарные занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций. Пострадали полтора десятка населенных пунктов. Сгорело также 12 животноводческих стоянок, погибли более 3000 голов сельскохозяйственных животных. По прогнозам синоптиков ветряная погода сохранится и в ближайшие дни, а это значит, что угроза возобновления пожаров весьма высока. Степной пожар пришел со стороны Монголии. Различные ожоговые травмы получили 29 человек, восемь из них находятся в больницах, в том числе четверо – в реанимации, в тяжелом и крайнее тяжелом состоянии. В Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации. Списки погорельцев все еще уточняются. Во временных пунктах размещения находятся 39 человек, в том числе 19 детей. Тем не менее, у пожаров целый комплекс причин – это и рукотворные поджоги сухой травы, и установившиеся высокие температуры, и порывы ветра.

В Забайкалье сейчас организована работа аэромобильной группировки Главного управления МЧС. В тушении пожаров задействовано почти 600 человек.