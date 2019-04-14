Геннадия Зюганова возмутили рекомендации отказаться от портретов Сталина на акции «Бессмертный полк»

В интервью «Эху» лидер КПРФ раскритиковал тех, кто предложил ввести ограничения.

О запрете портретов речи не идет, и подобные споры во время празднования Дня Победы неуместны, — сказал в интервью «Эху» председатель оргкомитета по подготовке международного шествия «Бессмертный полк», депутат Госдумы Николай Земцов.

Ранее стало известно, что организаторы рекомендовали не приносить на акцию «Бессмертный полк» портреты Сталина, а также предупредили о недопустимости принудительного участия в шествии. Кроме того, чиновникам рекомендовали не возглавлять колонны.