На Украине продолжается голосование на выборах президента страны

Оба кандидата уже успели появиться на участках и отдать свои голоса.

Серьезных инцидентов на выборах пока не произошло, но и совсем без курьезов не обошлось. Как сообщает телеканал «112 Украина», неприятный сюрприз ждал кандидата в президенты Владимира Зеленского по пути на избирательный участок. Одна из активисток движения Femen оголилась перед политиком с криками «хватит насиловать страну» и «кот в мешке». Впрочем, проголосовать кандидату это не помешало.

Немного позже Зеленского свой голос отдал и действующий президент Петр Порошенко. Он опустил бюллетень в урну на участке, расположенном в киевском Доме офицеров. По словам главы государства, он гордится организацией выборов и полагается «на мудрость украинского народа».

По данным на 11 утра, явка на выборах составила около 18 процентов – это немного выше, чем было в первом туре в то же время. Между тем, штаб Зеленского уже получил на «горячую линию» около 600 сообщений о нарушениях. Речь идет о задержках с открытием участков, неверных списках, а также попытках подкупа избирателей. Завершится голосование в 20:00.

В первом туре выборов победу одержал Владимир Зеленский – за него проголосовали около 30 процентов избирателей.