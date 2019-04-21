Островное государство Шри-Ланка сегодня сотрясла серия взрывов

В них погибло около двухсот и пострадало почти 500 человек. В ближайшее время власти введут комендантский час.

Взрывы почти одновременно прогремели в трёх фешенебельных отелях в столице Коломбо и таком же количестве церквей. Одна из них в столице, две за её пределами. В этот момент в католических церквях проходили пасхальные службы. Разрушенные скамьи и предметы интерьера, на полу лежат раненые люди, им пытаются оказать первую помощь – такие кадры обошли ведущие мировые телеканалы вскоре после случившегося на Шри-Ланке. На фотографиях, опубликованных в интернете, последствия взрыва в отеле «Шангри-ла» в центре Коломбо. Внутри куски арматуры, повреждённые стены и мебель. Взрывы могли устроить по нескольким причинам, предположил Маню, администратор гостиницы.

Число погибших и раненых постоянно росло. И вскоре жертв уже было больше 150, пострадавших втрое больше. Среди погибших несколько десятков иностранцев. В том числе подданные Великобритании, Нидерландов и граждане США¸ сообщила в твиттере газета Independent. Как минимум к двум взрывам по неофициальным данным могут быть причастны террористы-смертники. Меры безопасности в пригороде Коломбо усилены, рассказала «Эху» политтехнолог Мария Литвинович, которая сейчас находится на Шри-Ланке.

Около часа назад в Коломбо и пригороде прогремело ещё два взрыва. В них тоже погибли люди. Пока никто не взял на себя ответственность за масштабное нападение. «Трусливой атакой» назвал взрывы в отелях и церквях на Пасху премьер Шри-ланки Ранил Викрамасингхе. Он призвал жителей оставаться едиными и сильными. Официально о терактах не сообщалось. Власти введут комендантский час, он начнёт действовать через два с половиной часа. Социальные сети и мессенджеры, включая Facebook, WhatsApp и Viber временно заблокированы.

Власти Шри-Ланки в последние месяцы высказывали опасения по поводу возвращения на родину исламистов, воевавших в Сирии на стороне запрещенной в России группировки ИГИЛ, отмечает Би-би-си.

Радикальные исламисты, согласно предварительной версии следствия, могли совершить серию взрывов на Шри-Ланке, унесших жизни более 185 человек. Об этом сообщает ланкийская газета «Дейли Миррор» со ссылкой на источники, близкие к следствию.



По их данным, взрывы совершили боевики-смертники. Записи камер видеонаблюдения в отеле «Шангри-Ла» показали, что два боевика совершили подрывы в кафетерии и коридоре отеля. Следователи обнаружили в номере этих людей материалы, имеющие отношение к исламистам.

Россияне, по предварительным данным, не пострадали в результате взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в республике Юрий Материй.

Посольство продолжает оперативно уточнять информацию. Об этом сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Соболезнования властям Шри-Ланки направил президент Владимир Путин. В телеграмме российского лидера преступление названо жестоким и циничным. Путин выразил надежду, что исполнители и заказчики понесут заслуженное наказание. Соболезнования выразил и премьер Дмитрий Медведев. В Совете Федерации заявил, что осуждают совершенные на Шри-Ланке теракты. А в Госдуме заявили о готовности оказать помощь в поимке террористов.