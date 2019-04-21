К российским СМИ за прошлый год были поданы иски о защите чести, достоинства и репутации на семь миллиардов рублей

К российским СМИ за прошлый год были поданы иски о защите чести, достоинства и деловой репутации почти на семь миллиардов рублей. Подобные данные представлены впервые судебным Департаментом при Верховном суде, сообщает агентство ТАСС. К выплате присудили около 2% от общей суммы – порядка 125 миллионов рублей, однако, это рекордный показатель: примерно столько было присуждено по подобным искам суммарно за предыдущие десять лет, отмечает сайт Znak.com.