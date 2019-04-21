Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Как пишет РБК, политик, который лидирует по итогам первого тура, появился на избирательном участке вместе с супругой.

Избирательные участки на Украине будут открыты сегодня до 8 вечера. За пост главы государства борются Владимир Зеленский и действующий лидер Петр Порошенко. Победитель будет определен простым большинством голосов.

Только что появились сообщения, что проголосовал и Петр Порошенко.

Явка на выборах президента Украины приблизилась к 20%. Такие данные приводит Центризбирком. Наибольшую активность демонстрирую избиратели Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Наименее активные избиратели – в Закарпатье, пишет агентство ТАСС.