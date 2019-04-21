В столице Шри-Ланки, Коломбо, произошел новый взрыв, который стал восьмым с начала дня

Об этом сообщает агентство Франс Пресс. Власти объявили о введении в стране комендантского часа. Социальные сети и мессенджеры, включая Whatsapp, Viber и Facebook временно заблокированы

Утром бомбы сдетонировали в трех фешенебельных отелях, а также в трех католических церквях, где проходили пасхальные богослужения. Менее часа назад еще один взрыв произошел в районе столичного зоопарка. В списке погибших по меньшей мере 187 человек. Пострадавших – около пятисот, сообщают местные СМИ. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы. Российское посольство в республике сообщило, что граждан нашей страны среди погибших и пострадавших нет.

Президент, премьер России, а также МИД страны выразили соболезнования. В Совете Федерации заявили, что решительно осуждают атаки на Шри-Ланке. В Госдуме заявили, что готовы оказать поддержку в поиске террористов, — сообщает агентство Интерфакс.