Завтра КПРФ проведет в столице шествие в связи с годовщиной со дня рождения Ленина

Завтра КПРФ проведет шествие в Москве в связи с годовщиной со дня рождения революционера, теоретика марксизма, лидера партии большевиков и создателя СССР Владимира Ленина. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы всегда в день рождения Ленина организуем большое шествие. Кроме того, уже принято решение президиума о ленинских премиях. Мы завтра вручим всем награды, поздравим», — сказал он.

Г.Зюганов отметил, что премиями в этот раз награждены лидер коммунистической партии Кубы Рауль Кастро «за стойкость, мужество и реализацию идеалов социалистического строительства», музей Великой Отечественной войны в Минске, Усолье-сибирское народное предприятие в Иркутске за «великолепные показатели», актер Николай Губенко «за серию спектаклей и пропаганду высокой культуры и духовности», а также первый секретарь обмского обкома Александр Кравец.

Шествие начинается в 11.00. Сбор участников у входа в Александровский сад.

В.И.Ленин родился 22 апреля 1870 года. В этом году исполняется 149 лет со дня его рождения.