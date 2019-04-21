Обвиняемым по делу о теракте в петербургском метро запретили брать в суд бумагу после того, как они показали листы с надписями «Мы невиновны» и «Нас подставили» на одном из заседаний.

Подозреваемых по делу о теракте в петербургском метро посетили члены местной Общественной наблюдательной комиссии. По данным правозащитников, обвиняемых стали жестче обыскивать в СИЗО и суде. На заседания им разрешают брать только документы. У одного из фигурантов в СИЗО забрали апелляционную жалобу, потому что на обратной стороне была надпись: «Мне ничего не слышно». Вместо жалобы ему вручили копию. Дело в том, что на первых заседаниях обвиняемые кричали журналистам, что их подставили и показывали самодельные плакаты. В ОНК также рассказали, что их беседу с одним из подсудимых прервали. В этот момент мужчина рассказывал про то, что будто бы его пытали в секретной тюрьме ФСБ. Сотрудники СИЗО пояснили, что заключенные могут рассказывать только об условиях содержания. Добавлю, по делу проходят 11 человек. Все обвиняемые не признают вину. Дело продолжат рассматривать всю следующую неделю.

Теракт в петербургском метро случился два года назад. Тогда погибло 15 человек и исполнитель теракта.