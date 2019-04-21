В Волгограде на месте поселения поволжских немцев сегодня проводят реконструкцию «Уличные бои за Берлин»

В Волгограде на месте исторического поселения поволжских немцев сегодня проводят военно-историческую реконструкцию «Уличные бои за Берлин». На улицах лютеранского квартала, сохранившегося с 18 века, развернуты интерактивные площадки «Минеров» и «Соколов Сталина».

Пикантность ситуации придает то, что один из немногих кварталов Красноармейского района Волгограда, сохранившийся во время Великой отечественной войны, сегодня действительно похож на место, пострадавшее от боевых действий. Это архитектурный комплекс «Старая Сарепта» немецких колонистов-гернгутеров, которым более двухсот лет назад земли на Волге были выделены по указу императрицы Екатерины II. Многие здания архитектурного памятника сегодня находятся в удручающем состоянии. На фоне окружающей этот квартал частной застройки, Сарепта выделяется особой архитектурой. Здесь действует немецкая церковь, проводятся воскресные службы, функционирует музей. Впрочем, доступ возможен лишь в несколько зданий – многие из закрытых долгие годы находятся в законсервированной фазе реставрации и выглядят так, словно кровопролитные сражения с применением артиллерии здесь шли пару дней назад. Теперь на улицы «Старой Сарепты» вышли полсотни реконструкторов с автоматами и выведена военная техника из коллекции Музея-заповедника «Сталинградская битва». Здесь организован полевой «Лазарет Германского Красного Креста», где на примере пострадавших в имитационном штурме столицы нацистской Германии, посетителям обещают показать «виды боевых ранений и способы оказания первичной помощи немецким бойцам.

Фестиваль «От Сталинграда до Берлина» в Волгограде проводится не в первый раз. Ранее широкий резонанс и неоднозначную реакцию вызвал организованный реконструкторами в подмосковном парке «Патриот» штурм уменьшенной копии немецкого Рейхстага.