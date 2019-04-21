7-й взрыв произошел на Шри-Ланке

Об этом сообщает агентство Reuters. Известно, что бомба сдетонировала рядом со столицей. По предварительным данным, погибли два человека.

Сегодня утром атакам подверглись три гостиницы в центре Коломбо и три католические церкви.

Серия взрывов прогремела сегодня утром в столице Шри-Ланки – городе Коломбо. Атакам подверглись три фешенебельных отеля в центре города, а также католическая церковь. Еще два взрыва произошли в церквях в городах Негомбо и Баттикалоа, где в тот момент шли пасхальные службы.

По последним данным, погибли как минимум 185 человек, а свыше 400 получили ранения. Жертвами атак в том числе стали по меньшей мере 35 иностранцев. Как передает «Интерфакс», среди них – граждане США, Нидерландов, а также британские подданные. Российский посол на Шри-Ланке Юрий Материй рассказал РИА Новости, что россиян среди погибших и пострадавших нет. Местные жители выстраиваются в очереди у больниц для сдачи крови для пострадавших.

По данным AFP, местная полиция ранее получала предупреждения о возможных атаках с участием смертников. Однако о том, кто может стоять за взрывами, пока официально не сообщается.

Премьер-министр Шри-Ланки назвал серию взрывов трусливой атакой и сообщил, что правительство делает всё возможное, чтобы контролировать ситуацию.

В числе тех, кто выразил соболезнования властям Шри-Ланки – президент Владимир Путин. В направленной руководству республики телеграмме он написал, что надеется на то, что исполнители и заказчики понесут заслуженное наказание.