Основатель компании SрасеХ Илон Маск вновь перешел на русский язык, общаясь со своими подписчиками в Твиттере. Бизнесмену был задан вопрос на русском языке о том, не осваивает ли он космос для того, чтобы перевезти на Землю инопланетян, которые живут на Марсе. Маск ответил: «Вот где собака зарыта!».

В последнее время, комментируя сообщения подписчиков, Маск нередко использует разговорный русский язык. В числе его недавних ответов были, например, такие, как: «говорят, что кур доят» и «офигенно».