По меньшей мере 35 иностранцев стали жертвами взрывов в отелях и церквях Шри-Ланки

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на местную полицию. Сведений о гражданстве погибших нет. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, в списке погибших и пострадавших нет граждан нашей страны. Всего жертвами, по последним данным местного телевидения, стали 185 человек, около четырехсот ранены.

Взрывы произошли сегодня утром в трех отелях класса люкс и трех католических церквях, где проходили пасхальные богослужения.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Шри-Ланки. Он направил Майтрипале Сирисене телеграмму, где говорится, что Россия была и остается надежным партнером Шри-Ланки в борьбе с международным терроризмом. Путин выразил надежду, что исполнители и заказчики понесут наказание. Произошедшее президент России назвал жестоким и циничным преступлением, совершенным в разгар пасхальных торжеств.