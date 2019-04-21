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11:00, 21 апреля 2019

SpaceX сообщила о неполадках при испытаниях двигателей корабля Crew Dragon

Нештатную ситуацию подтвердили и в НАСА.

Инцидент с неудачными огневыми испытаниями двигателей корабля Crew Dragon имел место на космодроме на мысе Канаверал. По словам представителя SpaceX первоначальные тесты прошли успешно, но завершающий привел к аномальной ситуации на площадке для проведения испытаний. Как сообщает издание «Space News» со ссылкой на представителя базы ВВС США при инциденте никто не пострадал, но по словам свидетелей, над космодромом были видны клубы дыма. Видимо, один из двигателей SuperDraco, установленных на Crew Dragon, вышел из строя. Других деталей не приводится. Не названа и дата неудачных испытаний. Но они прошли уже после того как в начале марта SpaceX осуществила беспилотный запуск Crew Dragon к Международной космической станции. 3 марта он впервые пристыковался к орбитальному комплексу и спустя 5 дней после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.

По факту происшествия специалисты Space X во взаимодействии с коллегами из НАСА проводят расследование.



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