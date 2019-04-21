МВД предложило запретить социальную реабилитацию наркоманов в организациях без лицензии

Для этого хотят внести изменения в уголовное законодательство.

Отказаться от деления реабилитации больных наркоманией на социальную и медицинскую предлагают в МВД. И лечить наркозависимых людей только в больницах или клиниках, у которых есть документ, дающий право на работу. Социальную реабилитацию 6 лет назад вывели из состава наркологической помощи, после чего в России почти втрое выросло число частных центров, которые оказывают платные услуги по профилю психиатрия-наркология, отмечается в пояснительной записке силового ведомства. При проверках в последние годы выявили многочисленные нарушения в таких центрах. Людей похищают и незаконно удерживают, принудительно привлекают к труду, применяют технологии, которые подавляют личность, отметили в МВД. О том, что в России стало больше скандалов вокруг реабилитационных центров, где принудительно лечат алкоголиков и наркоманов, в прошлом году писало интернет-издание znak.com. По его данным, такие случаи происходили в Свердловской области, а также Новосибирске и Подмосковье. Эксперты называли неприемлемой ситуацию, в которой государство передало частным клиникам ответственность за реабилитацию наркоманов.

Пакет законопроектов опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сейчас идёт его обсуждение.