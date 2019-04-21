По последним данным, 160 человек погибли, около 400 пострадали в результате серии взрывов на Шри-Ланке

Атакам подверглись три гостиницы и три католические церкви. В церквях тогда шли пасхальные богослужения. По данным властей, в числе погибших есть иностранцы – это постояльцы отелей, их гражданство не уточняется. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что россиян в числе погибших и пострадавших нет.

В ассоциации «Турпомощь» сообщили РБК, что в стране сейчас нет организованных туристических групп россиян. Однако, не исключено, что на Шри-Ланке могут находиться туристы из России, которые отправились туда самостоятельно.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Би-би-си отмечает, что власти в последние месяцы высказывали опасения по поводу возвращения на Шри-Ланку исламистов, воевавших в Сирии. В республике также действуют радикальные буддистские организации.