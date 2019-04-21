МВД предлагает запретить социальную реабилитацию больных наркоманией в организациях без лицензии

Подготовлен соответствующий законопроект, сообщает сайт «Медуза». Ведомство, в частности, предлагает отказаться от деления реабилитации больных наркоманией на социальную и медицинскую и проводить реабилитацию только в медицинских организациях, работающих только по лицензии. В пояснительной записке говорится, что шесть лет назад социальная реабилитация была выведена из состава наркологической помощи, после чего в Росии почти втрое выросло число частных центров, оказывающих платные услуги по профилю психиатрия-наркология.