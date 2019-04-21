Суд в Киеве минувшей ночью отказался снять с выборов лидера президентской гонки Владимира Зеленского

В постановлении говорится, что призывы шоумена регистрироваться для получения билетов на дебаты на стадионе «Олимпийский» нельзя считать предвыборной агитацией и подкупом избирателей. Об этом сообщает телеканал «Громадьске». В нарушении правил предвыборной агитации Зеленского обвинял наблюдатель Андрей Хилько.

Сегодня на Украине 2-й тур президентских выборов. За пост главы государства борются Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.