На Шри-Ланке после взрывов, которые унесли жизни по меньшей мере 160 человек, усилены меры безопасности

На Шри-Ланке после взрывов в отелях и церквях, которые унесли жизни по меньшей мере 160-ти человек, усилены меры безопасности. В частности, это касается международного аэропорта в Коломбо, сообщает агентство РИА Новости. Между тем, стало известно, что среди погибших не менее девяти иностранцев. Такие данные приводит агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в полиции. Россиян, по предварительным данным, среди жертв нет. Об этом говорят в российском посольстве в Шри-Ланке, а также в МИДе нашей страны. В свою очередь, организация «Турпомощь», что организованных групп туристов из России на данный момент на Шри-Ланке нет, пишет РБК.

Взрывы практически одновременно произошли сегодня в трех городах страны. Бомбы сдетонировали в день празднования Пасхи, отметил в интервью РБК администратор местной гостиницы по имени Маню.

Пострадали около четырехсот человек.