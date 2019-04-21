Геннадий Зюганов оправдал появление портретов Сталина на акции «Бессмертный полк»

Ранее организаторы шествия выступили против того, чтобы участники выходили с красными флагами и плакатами с изображениями советских военачальников.

Лидер коммунистов обрушился с жесткой критикой на тех, кто не хочет видеть портреты Сталина во время проведения «Бессмертного полка». По мнению Зюганова, речь идет о попытке «предать забвению историю наших великих предков». На своей странице «ВКонтакте» руководитель КПРФ напомнил, что именно под руководством Сталина была одержана победа в Великой Отечественной войне. Более того, лидер партии уверен, что без портретов генералиссимуса и других командиров «Бессмертный полк» «теряет свою душу и всякий смысл». Тех, кто выступает против такой практики, Зюганов назвал либералами и задался вопросом, не тошнит ли их от самих себя.

Критика лидера коммунистов была направлена против организаторов «Бессмертного полка». На этой неделе они выступили с рекомендацией к участникам шествия не приносить с собой красные флаги и портреты советских командиров, включая Сталина.

Организаторы акции также предупредили о недопустимости принудительного участия в шествии, а также попросили чиновников не вставать во главе колонн.