На Украине сегодня проходит второй тур президентских выборов

В него вышли действующий президент Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Комика в последний момент пытались снять с выборов, но суд отклонил иск.

На Владимира Зеленского пожаловались в киевский апелляционный суд из-за бесплатной раздачи билетов на дебаты с Петром Порошенко, которые прошли в пятницу на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Призывы шоумена регистрироваться для получения билетов не были предвыборной агитацией и подкупом избирателей, решил суд. И отказал наблюдателю, подавшему жалобу. Второй тур выборов президента Украины начался два часа назад. В Киеве избиратели активно голосуют, в некоторых районах столицы люди начали приходить на участки до их открытия, отмечает ТАСС. Агентство также сообщает о первых нарушениях в Киевской и Хмельницкой областях. Они, в том числе, связаны с нехваткой урн для голосования на нескольких участках и недопуском наблюдателей. Меры безопасности по всей Украине усилены. Больше 130ти тысяч сотрудников правоохранительных органов последят за порядком. Все участки — их около 30ти тысяч — взяли под охрану, как и окружные избирательные комиссии. Согласно опросам, в решающем туре победит шоумен Зеленский, он опережает президента Порошенко в несколько раз.

Выборы президента Украины продлятся до восьми часов вечера. Напомним, в первом туре в конце марта Зеленский получил больше 30 процентов, Порошенко – почти 16.