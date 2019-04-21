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10:00, 21 апреля 2019

Правительство Шри-Ланки собралось на экстренное заседание после серии взрывов в отелях и церквях

Правительство Шри-Ланки собралось на экстренное заседание после серии взрывов в отелях и церквях во время пасхального воскресенья. На данный момент известно по меньшей мере о 160 погибших, около 400 человек получили ранения, число пострадавших растет.

Власти сообщили, что среди погибших при взрывах есть иностранцы. По информации полиции в результате шести взрывов в городах как на западном, так и на восточном побережье острова, счет пострадавшим уже идет на сотни. В самом центре столице страны Коломбо взрывы произошли практически одновременно в дорогих гостиницах «Шангри-Ла», «Синнамом Гранд» и «Кингсбери». Очагами взрывов стали рестораны – по описаниям, появившимся в сети, взрывы были огромной силы и шансов выжить у многих оказавшихся в эпицентре попросту не было. По данным изданию The National, которое приводит слова одного из сотрудников ланкийской службы безопасности, атаки в двух церквях, видимо, совершили террористы-смертники. Речь о храме святого Антония в Коломбо и церкви святого Себастьяна в Негомбо. В одном из храмов полностью обвалилась крыша. Не менее десяти человек были убиты в городе Баттикалоа, где была обстреляна еще одна церковь. Президент Митрипала Сирисена в своем обращении сказал, что он был шокирован взрывами и призвал к спокойствию. Один из министров правительства в своем аккаунте в Твиттере, написал, что атака стала «хорошо скоординированной попыткой создать посеять беспредел и анархию». Граждан России по предварительным данным среди пострадавших нет.

Лишь около семи процентов в основном буддийской Шри-Ланки являются христианами-католиками, но эта религия считается фактором единства страны, поскольку в число ее приверженцев входят как тамильские, так и сингальских этнические группы. Между тамилами и сингалами долгие годы продолжается противостояние.



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