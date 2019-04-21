По меньшей мере 52 человека погибли в результате взрывов в отелях и католических церквях на Шри-Ланке сегодня, в день празднования Пасхи. Около трехсот человек пострадали. Взрывы этим утром произошли практически одновременно. В трех отелях класса люкс: в центре Коломбо и в церквях, одна из которых также находится в столице, две другие – за ее пределами.



Российское посольство выясняет судьбу россиян, которые могли оказаться на месте происшествия. Об этом сообщил заведующий консульским отделом в республике Игорь Ковалев.

Власти Шри-Ланки говорят, что среди погибших есть иностранцы.

О каких именно отелях идет речь, точно пока неизвестно. Местные СМИ называют Шангри Ла, Синамон гранд отель и Кингзбери.