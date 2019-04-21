Митинг за отмену обязательного призыва в вооруженные силы пройдёт в Петербурге

Мероприятие начнётся в 14 часов на площади Ленина.

Запрет на использование солдатами гаджетов станет одной из главных тем акции в Петербурге. Не смотря на то, что заявлен митинг организацией «Солдатские матери Санкт-Петербурга» с требованием отмены призыва, история с новым законом наверняка получит больше времени на обсуждение, нежели другие. Правозащитники уже неоднократно отмечали, что указ, который вступил в силу месяц назад, ущемляет права военнослужащих и лишает тех же срочников возможности сообщить о нарушениях и зафиксировать их на фото или видео. В марте Владимир Путин подписал закон запрещающий распространять солдатам и офицерам какие либо данные, в частности, через интернет, во время прохождения службы. Накануне в Петербурге активисты движения «Весна» провели акцию около одного из военкоматов. В ходе перформанса трое молодых людей изображали категории, по которым призывники могут откосить от армии. Спустя пять минут после начала акции, активистов задержали полицейские.

Весенний призыв начался с первого апреля. Завершится он 15-го июля.