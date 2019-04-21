Митинги против строительства мусорных полигонов пройдут сегодня в нескольких городах севера России. Акции запланированы в Кирове и в Новодвинске Архангельской области.

На согласованную акцию с лозунгами против строительства второй карты мусорного полигона выйдут кировские активисты в Вахрушах Кировской области. Люди соберутся у здания поселковой администрации, чтобы в очередной раз заявить о своем недовольстве пренебрежением законом и судебными решениями. Дело в том, что разрешения на строительство полигона в Осинцах, являются недействительными, поскольку двумя неделями ранее арбитражный апелляционный суд подтвердил, что разрешение на строительство полигона, выданное администрацией Слободского района области – незаконно. Несмотря на это полигон работает. В Архангельской области, где вот уже несколько месяцев идут протесты против ввоза в регион московского мусора, к протестам присоединяются все новые города. Теперь это Новодвинск. Там собираются заявить о поддержке волонтеров, которые пытаются не допустить строительства полигона в Шиесе и несут там круглосуточно вахту.

В Новодвинске помимо заявленных лозунгов против мусорного полигона прозвучат и требования остановить закрытие местных школ, детских садов, роддома и Детского дома культуры.