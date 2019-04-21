Роман Полански подал иск с требованием восстановить его членство в Американской киноакадемии

Адвокат режиссера Харланд Браун заявил, что процедура исключения была нарушена. По его словам, законы Калифорнии обязывают проводить слушания перед подобными процедурами. Роман Полански признал себя виновным в изнасиловании 13-летней девочки еще в 1977 году, но из Американской киноакадемии режиссера, которому сейчас 85, исключили только в прошлом году. Дело не закрыто, власти США добиваются выдачи Полански. Он живет во Франции.