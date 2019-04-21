В республике Северная Македония пройдут президентские выборы

Это будет первое голосование за нового главу государства после внесения поправок в конституцию об изменении названия страны. Для участия в выборах зарегистрированы три кандидата. Все они выступают как независимые, но имеют поддержку той или иной парламентской партии Македонии. Согласно нынешним положениям конституции Северной Македонии, для избрания президента в первом туре выборов одному из кандидатов необходимо набрать большинство, то есть около миллиона голосов.

Кандидат от оппозиции Гордана Силяновска-Давкова на сегодняшний день занимает должность постоянного профессора Факультете права, в свое время она была министром правительства и экспертом Женевской группы по защите прав и свобод человека. Еще один кандидат – албанец и доктор международного права Блерим Река заявил о стремлении завершить переговоры об интеграции Македонии в Европу и обещает защищать права национальных меньшинств, демократию и независимость судебной власти. Кандидат от правящей партии Стево Пендаровски участие в президентских выборах принимает во второй раз.

С 2017-го он является национальным координатором по подготовке страны к членству в НАТО. В ходе предыдущих выборов он уступил нынешнему президенту страны Георге Иванову.

Мандат действующего лидера республики истекает 12 мая. Если определить победителя на выборах президента Македонии сегодня не выйдет, 5 мая пройдет второй тур, где для победы будет достаточного простого большинства голосов.