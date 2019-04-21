Митинг против обязательного призыва в армию пройдет в Санкт-Петербурге

«Сейчас важно выйти на улицу, потому что ситуация с солдатами стала значительно ухудшаться в последнее время», — сказала «Эху Москвы» координатор отдела по защите призывников правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Оксана Парамонова. Она добавила, что акция должна была быть связана с началом призыва 1 апреля, но власти какое-то время отказывались её согласовывать.

Митинг начнется в 14:00 на площади у Финляндского вокзала.