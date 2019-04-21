На Украине начинается голосование на президентских выборах

Накануне суд в Киеве отказался снять кандидатуру Владимира Зеленского. Иск подал общественный наблюдатель Андрей Хилько, который обвинил кандидата в президенты в подкупе избирателей – речь шла о бесплатном распространении билетов на дебаты. Решение суда было оглашено около часа ночи.

Сегодня жители Украины выберут президента. Во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. «Ни один из кандидатов четко не объяснил свою позицию», — сказал в эфире «Эха Москвы» шеф-корреспондент информагентства УНИАН Роман Цымбвлюк

По последним опросам, Зеленский заметно опережает Порошенко.